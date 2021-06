Ben Affleck e Jennifer Lopez têm deixado cada vez menos dúvidas sobre os rumores de romance. Os artistas voltaram a ser fotografados juntos e a proximidade não passa, de todo, despercebida.

Enquanto se dirigiam para um jantar romântico, o ator e a cantora foram fotografados a darem um carinhoso abraço, muito sorridentes, na noite desta segunda-feira.

Os dois chegaram juntos no mesmo carro e, a dada altura, Jennifer até encostou a cabeça no peito de Ben. Além disso, deram as mãos à entrada do restaurante.

O jantar decorreu no novo restaurante de Wolfgang Puck, no hotel Pendry, em West Hollywood, como relata o Page Six.

As imagens já estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

