Jennifer Lopez e Ben Affleck voltaram a ficar no centro das atenções depois de terem sido captadas imagens na antestreia de 'The Mother' em que aparecem a meio do que parece ser uma discussão.

O casal esteve presente no evento que decorreu na quarta-feira, dia 10 de maio, e o ator parecia estar meio que chateado antes de posar para os fotógrafos que estavam na passadeira vermelha. Mas rapidamente voltaram a ficar sorridentes e amorosos.

De acordo com o Daily Mail, que conversou com um especialista em leitura labial, apesar de parecerem estar tensos durante a troca de palavras no evento, tudo indica que estavam a falar, sobretudo, sobre onde e como deveriam posar para os fotógrafos.

Veja nas publicações abaixo as imagens que deram que falar e na galeria as fotografias dos momentos sorridentes e amorosos do casal na passadeira vermelha.

