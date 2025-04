Ben Affleck comentou a saída de produções cinematográficas e televisivas de Los Angeles. Como relata o Daily Mail, a produção 'saiu' de Los Angeles e Califórnia porque outros estados e países oferecem melhores incentivos.

"Acho que parte do problema com a Califórnia é que eles passaram a subestimar um pouco a indústria", comentou o ator em entrevista à Associated Press na passadeira vermelha da antestreia do filme 'O Contador 2'.

"A percentagem que recebes de volta em termos de orçamento real não compete com lugares como a Inglaterra, e é por isso que vemos muitos destes grandes filmes a serem filmados no Reino Unido", acrescentou.

Além disso, disse também que os grandes incentivos que chegam por parte da Geórgia, Novo México, Texas ou Nova Jersey levaram a que a produção para esses lugares à procura de redução de custos.

