Bella Thorne tem estado atenta a todas as notícias sobre a pandemia do novo coronavírus. A atriz, de 22 anos, contou que tem vindo a falar com o namorado, Benjamin Mascolo, sofre esta fase difícil que o mundo esta a atravessar, confessando que está particularmente preocupada com a progenitora, uma vez que esta tem alguns problemas de saúde.

"Estou preocupada com a minha mãe - ela tem a doença de Crohn. Parte de mim sabe que o melhor é ela ficar longe. Estou definitivamente preocupada com o que estamos a viver e o tempo que isto demorará a passar", começou por dizer a atriz ao Extra.

"O meu namorado mora em Itália e nós falamos sobre isto todos os dias", acrescentou, pedindo aos fãs para cumprirem todas as medidas para ajudar a evitar a propagação da Covid-19, cumprindo com o isolamento social. "Concentrem-se em como podemos ajudar neste momento", disse.

