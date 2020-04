Foi há 13 anos que no dia 16 de abril Bella Thorne, atualmente com 22 anos, foi confrontada com a mais dolorosa das notícias: o pai da atriz e modelo, Delancey Reinaldo Thorne, tinha morrido.

O avançar dos anos ensinou Bella a viver com a dor, mas o seu coração não deixou de estar "despedaçado", tal como a própria revelou na emotiva mensagem que dedicou ao pai nas suas redes sociais.

"Espero que estejas a flutuar no céu como aquele belo pássaro que sempre quiseste ser... O tempo cura, mas já passaram tantos anos e ainda me sinto muito despedaçada por ti, por favor, para nos meus sonhos hoje à noite para que eu te consiga dizer olá", escreveu Bella Thorne na legenda de um conjunto de fotografias de infância (que pode ver na galeria) onde surge ao lado do pai.

