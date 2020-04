A famosa influencer Sahar Tabar, conhecida em todo o mundo como a versão 'zombie' de Angelina Jolie, foi infetada com a Covid-19 na prisão iraniana onde se encontrava, revelou uma organização defensora dos direitos humanos, o Center for Human Rights in Iran, em declarações à imprensa internacional.

A jovem de 22 anos encontra-se agora hospitalizada e ligada a um ventilador, adianta o New Yok Post.

A causar revolta entre os advogados da estrela do Instagram e as organizações de direitos humanos está o facto de os seus defensores legais terem pedido que esta fosse libertada devido à pandemia do novo coronavírus e o pedido ter sido recusado.

Recorde-se que Sahar Tabar está na prisão devido a acusações de blasfémias, instigação à violência, insulto ao 'dress code' islâmico e encorajamento à corrupção.