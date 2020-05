Horas depois de ter voltado a seguir Selena Gomez na rede social Instagram, Bella Hadid resolveu dar um passo atrás na sua decisão e deixar novamente de seguir o perfil da cantora.

O gesto da modelo foi notado pelos atentos internautas das duas celebridades, que rapidamente começaram a especular sobre o reacender uma zanga.

Importa referir que esta não é a primeira vez que Bella e Selena deixam de se seguir nas redes sociais, ambas já o fizeram noutras ocasiões devido ao namoro da modelo com o 'ex' da cantora - o músico The Weeknd.

Leia Também: Scott Disick internado em clínica de reabilitação após recaída em drogas