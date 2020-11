Bella Hadid revelou, na semana passada, que estava a fazer uma nova tatuagem, mas sem adiantar mais pormenores sobre o assunto. No entanto agora sabe-se que a modelo tem duas novas tatuagens que fez nos ombros, pelas mãos do famoso tatuador Dr. Woo.

Tatuagens em árabe que significam "amo-te" e "querida", palavras escritas em cada ombro.

De acordo com o Page Six, estas são as maiores tatuagens e Bella Hadid, que tem também uma pequena rosa tatuada na parte de trás do braço e asas de um anjo - uma homenagem ao trabalho como anjo da Victoria's Secret - na parte externa de cada tornozelo.

O resultado final destas novas marcas foi destacado na página de Instagram de Woo. Veja na publicação abaixo:

