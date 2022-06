As irmãs Bella e Gigi Hadid surgiram quase irreconhecíveis num desfile da Marc Jacobs em Nova Iorque, esta segunda-feira, 27 de junho.

Conforme destaca a imprensa internacional, as modelos desfilaram com parte do cabelo 'rapado'.

O visual, note-se, foi apenas criado para o evento, pelo que não é permanente.

Veja as imagens.

