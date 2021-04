Grávida pela terceira vez, Maria Pitta Paixão encantou os seguidores com uma publicação nas redes sociais em que dá destaque ao filho mais velho, Duarte, de cinco anos.

"Duarte dos olhos bonitos", disse a mamã babada na legenda do registo que realça a beleza do menino - e que mereceu uma 'chuva' de elogios na caixa de comentários.

Duarte, assim como António, que completa um ano em maio, são frutos do casamento da filha de Bibá Pitta com Guilherme Paixão. O casal aguarda agora a chegada do terceiro bebé.

Leia Também: Maria Pitta Paixão mostra como contou ao irmão que estava grávida