Behati Prinsloo partilhou a primeira fotografia da sua barriguinha de grávida, confirmando desta forma as notícias que surgiram a seu respeito na imprensa internacional.

A modelo, de 33 anos, está à espera do terceiro filho, fruto do casamento com Adam Levine, vocalista dos Maroon 5.

Desde logo, a manequim recebeu os mais diversos elogios e mensagens de felicidade por parte dos fãs.

Recorde-se que a manequim e o cantor já são pais de Dusty Rose, de cinco anos, e Geo Grace, de quatro.