David Beckham tem sido muito falado, um pouco por todo o mundo, por ter decidido esperar mais de 12 horas na fila para prestar uma última homenagem à rainha Isabel II.

Agora, foi divulgado que o ex-jogador recebeu o convite de um membro do parlamento britânico para passar à frente na fila e, dessa forma, não ter de aguardar várias horas, mas recusou, conta o Mirror.

Em vez de escapar à espera, o antigo craque inglês permaneceu na fila, onde foi visto a conversar com alguns populares.

Os membros do parlamento britânico estão autorizados a levar consigo quatro pessoas para as cerimónias fúnebres, mas Beckham não considerou o gesto correto e optou por esperar como todas as outras pessoas.

"Ele disse que o seu avô não o teria feito, então ele também não o iria fazer", contou uma testemunha, citada pelo Mirror.

Confira na galeria as fotografias tiradas a David Beckham em Westminster Hall, em Londres, durante as cerimónias fúnebres da rainha.

