O filho de Joana Longoria Pinto, antiga concorrente do programa 'Secret Story', nasceu no dia 26 março, às 31 semanas de gestação.

A jovem, que já estava internada devido a um descolamento de placenta, foi forçada a fazer uma cesariana de urgência por ter entrado em pré-eclâmpsia - que apenas foi notada por ter começado a sangrar durante o banho.

O bebé António nasceu prematuro e a precisar de cuidados médicos. Uma semana após o parto, o menino permanece internado nos cuidados intensivos.

"Não sabemos ainda quando vem para casa, vai depender de como estiver a evoluir. Graças a Deus, está tudo no caminho certo. Já ganhou peso, já respira sem a máquina. Está um forte. Qualquer dia passa dos cuidados intensivos para os intermédios", conta Joana em resposta à curiosidade dos fãs.

[Joana Longoria com o filho ao colo]© Reprodução Instagram/ Joana Longoria

Sobre o momento delicado que está a viver por estar longe do filho, uma vez que Joana já teve alta, a ex-'Secret Story' revela: "É muito difícil, nos primeiros dias chorei muito. Ainda hoje, às vezes, estou a rir e depois a chorar. Mas o que me mentalizei foi: O meu bebé tem que estar lá, está a ser bem tratado e com todos os cuidados necessários. É uma coisa que eu não posso mudar. E eu tenho é que ficar bem para quando ele vier para casa cuidar dele".

Leia Também: Maminha descaída? Joana Diniz mostra-se sem "complexo nenhum"