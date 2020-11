Depois de ter revelado na semana passada que teve de ser hospitalizada devido a complicações na gravidez, Christina Perri atualizou os fãs e revelou que o bebé precisará de ser operado após o nascimento.

A artista disse que a criança "pode nascer a qualquer momento" e explicou que "basicamente, há uma complicação no intestino do bebé". "Está programado que o bebé seja operado. Vamos passar algum tempo no hospital", acrescentou.

"Vamos preparar-nos para a UTIN [Unidade de Terapia Intensiva Neonatal], mas tudo pode acontecer. Apenas vamos ficar muito esperançosos. Acho que o mais importante é que esperemos que o bebé fique dentro de casa [na barriga] e que possa ficar o mais tempo possível antes deste grande desafio pelo qual terá de passar", destacou, como cita a imprensa internacional.

Depois de ter partilhado o seu testemunho, Perri foi 'inundada' com mensagens de apoio, carinho que fez questão de agradecer nas stories da sua página de Instagram. "Olá amigos. Obrigada por mais um dia de milhares de mensagens, histórias, orações, textos, flores, apoio e amor", começou por dizer. "Eu e o bebé estamos bem", acrescentou de seguida.

