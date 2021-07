Beatriz Gosta percebeu este sábado que algo não estava bem com a sua saúde. A humorista acordou com alguns sintomas fora do comum e resolveu fazer o teste à Covid-19.

"Sábado de manhã acordei atacada, com umas tonturas que nem conseguia pegar na Luiza. Estava com dor de cabeça e eu nunca tenho dor de cabeça... estava apoquentada. Tomei um Brufen e começou a vir-me uns calores", conta, dando conta de que percebeu ao medir a temperatura corporal que estava com febre.

"Fui fazer o teste e deu positivo, deu positivo à Covid-19. Ou seja, vou ter de ficar 18 dias em casa", relata através de um conjunto de vídeos partilhados com os seguidores do Instagram nas últimas horas.

Beatriz continua ainda com alguns sintomas ligeiros: "Tenho febre, tenho uma irritação mas não chega a ser tosse e tenho tonturas e dor de cabeça".

Apesar do mal-estar, o rosto da RTP diz estar a recuperar com a ajuda da medicação. "Estou a aguentar-me para conseguir tomar conta dela", garante, referindo-se à filha - a bebé Luiza, de apenas três meses.

"Ela está assintomática até agora", conta ainda, explicando que se encontra em isolamento com a menina.

"Protejam-se porque isto está bravo. Eu não sei onde é que apanhei, as pessoas com quem eu estive não têm. Fizeram o teste e não têm sintomas, nada. Não sei mesmo onde é que apanhei, por isso tenham muito cuidado porque o bicho anda aí pesado", deixa o apelo, por fim.

Marta Bateira, verdadeiro nome de Beatriz Gosta, tem atualmente 39 anos e ainda não recebeu a vacina da Covid-19. A humorista ia ser inoculada no dia 8 de julho.

