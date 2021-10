Beatriz Gosta, cujo verdadeiro nome é Marta Bateira, resolveu esta segunda-feira tornar pública uma situação que viveu na noite dos Globos de Ouro, enquanto fazia reportagem para o pograma '5 Para a Meia-Noite', e que a fez sentir a famosa "síndrome de impostora" - no fundo, um momento em que, devido às palavras de outra pessoa, achou que poderia não ser suficientemente boa na profissão que representa.

"Na noite dos Globos um comediante famosão soltou a dica na minha cara que eu não era humorista. Na verdade ele só exteriorizou o que muitos pensam", começa por confessar, optando por não revelar a identidade da pessoa em questão.

"Não vou fingir que não me abalou a estrutura um pouco, no final de tudo reparei que trouxe o sapo atravessado pra casa", admite, explicando que só no dia seguinte conseguiu desvalorizar o que lhe tinha sido dito.

"No dia seguinte, depois de matutar um pouquitxo, fiquei em paz. Não sou humorista de punchlines geniais, contadora de anedotas hilárias… mas sou boa contadora de histórias inéditas e surreais e mudo a mood de muita gente com o meu trabalho, consigo sacar-lhes um sorriso e quiçá uma gargalhada, tiro gente da bad, faço serviço público com humor e por aí fora. Então, EU SOU HUMORISTA. Beijo no ombro", termina.

Beatriz juntou ainda às suas palavras um vídeo que fala precisamente sobre o "síndrome de impostora".

