Beatriz Gosta partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram, via stories, uma situação que a tem deixado "indignada".

"As pessoas são casadas e vêm aqui para as DM'S [mensagens privadas no Instagram] dizerem 'estás tão hello, casava já'. Mas tu já és casado, não tens vergonha?", questiona.

"Vou ver, o pessoal é casado, e vem para aqui dar em cima. O que acham disso? Não sou moralista, fundamentalista, pode ser uma pimenta para o casamento... mas eu? Eu passo a bola", notou.

Entretanto, a comediante, cujo nome verdadeiro é Marta Bateira, revelou que tinha pessoas a sugerirem que revelasse a identidade de quem lhe manda mensagens assim.

"Depois fazem as pazes e sobra para quem? Eu? Chiba? Nunca fui", garantiu.

Veja o vídeo com o desabafo na galeria.

Leia Também: Beatriz Gosta partilha carinhoso vídeo da filha. "Eu toda babada"