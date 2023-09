Beatriz Costa 'nasceu' como uma estrela televisiva há muitos anos, no concurso 'Uma Canção Para Ti', e hoje é uma das atrizes de sucesso da novela 'Festa é Festa', da TVI.

Para além de brilhar na produção das noites do canal, Beatriz brilhou ainda na gala do canal deste domingo, muito devido ao look escolhido.

A artista escolheu vestir apenas um blazer, sem nada por dentro, o que a deixou com um decote bastante arrojado e ousado.

O look motivou muitos elogios nas redes sociais, tal como pode conferir abaixo.

Leia Também: Bruno Cabrerizo anuncia regresso à TVI. Cristina Ferreira reage