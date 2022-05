Manuel Marques completou mais um ano de vida esta segunda-feira, 9 de maio, e a namorada, Beatriz Barosa, não tardou a assinalar a data no Instagram.

Neste dia especial, a atriz publicou uma nova fotografia de ambos na rede social e declarou-se ao seu amor.

"Às vezes fico só a olhar para ti e a contemplar a sorte que tenho. É tão bom partilhar a vida com alguém que admiro. A cada dia uma surpresa, um novo detalhe que me fascina. Obrigada por me fazeres rir das mais variadas formas, por acalmares o meu coração e por tudo o que me ensinas", começou por escrever.

"Hoje [9 de maio] é o teu dia, meu amor! E que maravilha está a ser vivê-lo contigo. Que sejas sempre muito feliz, de preferência com esta mimalha a teu lado! P.s: devíamos fazer um álbum das fotografias em que estou a tentar esmagar-te", completou.

Após as palavras, Manuel Marques não tardou a reagir: "Meu amor, minha linda 'mimalha'. Amo-te tanto".

