Manuel Marques vai subir ao palco ao lado de Miguel Thiré esta quinta-feira, 21 de abril, com a estreia da peça 'O Crédito', encenada por Rita Lello.

No Instagram, a namorada do ator de 'Festa é Festa', a também atriz Beatriz Barosa, decidiu deixar uma mensagem de apoio ao companheiro logo pela manhã.

"Dia de estreia para o meu querido! A comédia 'O Crédito' de Jordi Galceran e com encenação de Rita Lello está em cena, a partir de hoje, no Casino Lisboa (Auditório dos Oceanos). Com Manuel Marques e Miguel Thiré. Não percam", escreveu.

Leia Também: Beatriz Barosa mostra Manuel Marques dentro de uma mala de viagem