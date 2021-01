Helena Isabel, uma das concorrentes do 'Big Brother - Duplo Impacto', teceu uma série de críticas aos comentadores do reality show, notando que considera "assustador" que se aplauda alguém que goza com os concorrentes, sendo tratado como "um rei".

Não indiferente a este discurso ficou Tiago Rufino, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', que falou do mesmo nas stories da sua conta de Instagram.

"Não sei o que ela considera ou não atacar um concorrente! Mas acho que chamar dois concorrentes de: bichas, bichinha, maquiavélica. Dizer que o Luan só se casou comigo por ser brasileiro e precisar do papel para ter residência, que se não nunca iria casar comigo. Subentendi que devo ser um monstro horroroso e gordo que não podem gostar de mim genuinamente. Presenciar colegas a dizer: entrou ali dois paneleirotes e rir faz dela igual", nota.

"Acho realmente que ela é uma boa concorrente e vai ser importante neste jogo. Só gostava que não fosse uma falsa sensata/moralista, pelo menos em coisas que ela não é. Mas tem o dom da palavra. Tem uma boa argumentação e ultrapassa isso facilmente. Como o povo esquece rápido está tudo bem",acrescenta.

"E pior que no fim disto tudo ainda tenho ranço de mim mesmo por não deixar de gostar dela enquanto concorrente", termina.

