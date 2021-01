Após a saída de Anuska, Joana Diniz está dedicada em aproximar-se de Hélder, o que está a deixá-lo apreensivo. Com a cara metade fora da casa, o concorrente vê-se entre a espada e a parede com as provocações da colega, mas não quer que esta se afaste de si.

Confusa com as reações de Hélder, Joana questionou-o "se se sente intimidado por si", mas este negou.

Hélder não desmente que Joana lhe chamou a atenção, mas com Anuska fora da casa tem receio que alguém "do outro lado pense que é uma Maria vai com todas".

Mas Joana, por sua vez, não se ficou: "Quando as câmaras estão em off quase te mandas para os meus pés. Admite. Mesmo quando a Anuska cá estava tiraste-me as medidas [...] Não quero que andes aqui a brincar com os meus sentimentos".

Estará a crescer uma química entre ambos?

