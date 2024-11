Afinal, não há um triângulo amoroso entre Joana Diniz, Flávio Miguel e Jéssica Maria.

Numa partilha que fez nas redes sociais, Flávio - ex-marido de Joana - confirmou que se encontra numa relação com Jéssica, pessoa que conheceu depois de se separar de Joana.

"Quando me ligaram a perguntar se realmente estava com a Jéssica, o que eu expliquei é que sim, estávamo-nos a conhecer e que conheci a Jessica pouco tempo depois de me ter separado", assegurou.

Flávio contou que na altura ligou a Joana para perceber se valeria a pena esclarecer a situação logo nas redes sociais, de maneira a evitar problemas, contudo esta não quis, tendo afirmado que estava tudo bem.

"O casamento [com Joana Diniz] foi mais uma tentativa que demos à relação, não funcionou, tranquilo", recordou.

Este afirmou que conheceu Jéssica quando Joana já tinha saído de casa e que estava separado há quatro meses.

