Cristina Ferreira apresentou esta terça-feira uma emissão especial do 'Big Brother - Desafio Final', que terminou com a expulsão de Ana Barbosa, e anunciou que as novidades não ficam por aqui.

"As regras alteraram-se. Tenho para vos dizer que amanhã volto para um programa especial. Será noite de nomeações e o António perde a liderança", contou.

Esta quarta-feira serão então nomeados os concorrentes que correm risco de expulsão no próximo domingo e será também realizada uma nova prova do líder.

Leia Também: 'Big Brother': Ana Barbosa é expulsa e abandona a casa em lágrimas

Leia Também: O arrojado look de Cristina Ferreira para a emissão especial do 'BB'