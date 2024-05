Depois de Alexandre Ferreira ter deixado a 'casa mais vigiada do país' no sábado, dia 11 de maio, este domingo houve mais um concorrente expulso. Desta vez foi Gil Teotónio a deixar o reality show da TVI.

"Foi uma experiência positiva. Sei que comecei um bocadinho mal ao início, não me estava a conseguir integrar, mas a verdade é que hoje queria muito ter ficado lá dentro. Infelizmente não aconteceu mas sai orgulhoso e super satisfeito com o meu percurso", disse Gil Teotónio em conversa com a repórter do 'BB' à saída, já nos estúdios, como se pode ouvir num vídeo que foi publicado nas stories da página de Instagram do reality show.

As concorrentes Renata Andrade e Inês Morais ficaram nomeadas durante a gala, mas só na emissão especial desta segunda-feira, dia 13 de maio, é que ficamos a saber quem ficará em risco de sair no próximo domingo.

Sobre o líder, esta semana é Gabriel Sousa a cumprir esse papel.

