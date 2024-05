O 'Big Brother' já tem menos um concorrente. Na noite de sábado, dia 12 de maio, Cláudio Ramos esteve à frente de uma nova gala - como já tinha sido anunciado anteriormente - e o expulso foi Alexandre Ferreira.

Em conversa com a repórter do reality show da TVI, logo à saída da 'casa mais vigiada do país', o agora ex-concorrente disse que foi "fiel a si próprio".

"Sou sincero, não acompanhava muito o formato 'Big Brother'. Como sempre disse, fiz isto para ajudar a minha mãe - era a questão de chegar à final e ganhar o dinheiro. Obviamente que aprendi muito estando lá dentro. Se fosse agora, a minha estratégia teria sido diferente, se calhar não teria sido tão autêntico. Mas há vários pilares na minha vida que nunca podem falhar que é: nunca ser respeitoso com ninguém, nunca faltar à educação e, acima de tudo, prometi ao público ser eu. Seria muito mau, na minha opinião, eu a meio do jogo mudar isso e ser uma pessoa completamente diferente", partilhou, como se pode ouvir num vídeo publicado nas stories da página de Instagram do 'BB'.

Este domingo, dia 12 de maio, há mais uma gala e os nomeados são: João Oliveira, Gil Teotónio e David Maurício.

