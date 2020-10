As gravações da novela 'Salve-se Quem Puder', da Globo, no Rio de Janeiro, estão a ser feitas com uma série de medidas por causa da pandemia da Covid-19, como acontece em muitos outros paises, como em Portugal.

No entanto, destaca a revista Quem, além dos testes à Covid-19 e de terem um camarim individual, os atores estão ainda separados por uma placa de acrílico. Quando precisam de fazer uma cena em que os protagonista se beijam, os atores em questão ficam em isolamento social num quarto de hotel.

“Há um amplo protocolo de segurança dos Estúdios Globo em que todas as produções são submetidas. Esse protocolo traz recomendações diversas, que vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para fornecedores, entre outras. A nossa prioridade é viabilizar o ‘como gravar’, com o cuidado permanente com a segurança dos talentos e das equipas”, informa a Globo, como cita a publicação brasileira.

"Entre as diversas recomendações do protocolo, ele diz para evitar aglomerações e restringir cenas de contacto físico. Portanto, para se fazer uma novela, considerando o protocolo, as equipas artísticas estudaram formas variadas de realização. Desde o uso de uma placa de acrílico que separa os atores, mas possibilita que eles fiquem mais próximos, em segurança, a uso de lentes de câmara que sugerem que eles estão mais próximos do que realmente estão, e, é claro, a tecnologia que está a ser uma grande parceira para driblar certas limitações que se impõem neste momento. Só para citar algumas soluções aplicadas”, acrescenta a nota.

