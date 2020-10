A imprensa nacional avançou, esta sexta-feira, com uma notícia que dava conta de que as gravações da novela 'Bem Me Quer' teriam sido suspensas pelo facto de uma atriz ter testado positivo à Covid-19. No seguimento destas informações, o Notícias Ao Minuto contactou a TVI e obteve um esclarecimento sobre o que realmente está a acontecer na novela produzida pela Plural Entertainment Portugal.

"A Plural confirma que um elemento da equipa da novela 'Bem Me Quer' realizou testes de despiste à Covid-19 com resultados inconclusivos. Em articulação com as autoridades de saúde, foram testados todos os atores e os resultados foram todos negativos", garante o departamento de comunicação.

A TVI confirma as alterações nas gravações da novela da qual fazem parte nomes como David Carreira, Bárbara Branco, José Condessa ou Júlia Palha.

"Respeitando o plano de contingência elaborado pela empresa e as orientações da Direção-Geral de Saúde, os planos de gravação da novela 'Bem Me Quer' foram alterados, mas a Plural espera retomar a normalidade rapidamente", informa, por fim.

