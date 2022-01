Carolina Deslandes não resistiu em mostrar aos fãs os bastidores dos minutos antes do quarto concerto que realizou nos Coliseus, no Porto e em Lisboa.

A cantora subiu ao palco do Coliseu Porto Ageas, no Porto, e do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e não podia estar mais feliz com o resultado destes dias únicos.

"Perdoem os palavrões deste vídeo. Eu não sabia que estava a ser filmada, e tenho a língua afiada. Tudo o que estes quatro coliseus significaram está aqui. Foi alma, foi coração, foram as entranhas e a esperança toda despejada ali. Tenho a melhor equipa do mundo, os melhores amigos do mundo, o melhor público do mundo. 'Carolina Deslandes é tanta gente' e é mesmo. Obrigada de coração a todos os que estiveram connosco", escreveu na legenda do vídeo onde deixa uma mensagem motivadora. Veja abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carolina (@carolinadeslandes)

