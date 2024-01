Bárbara Norton de Matos aceitou fazer parte do leque de comentadores do 'Passadeira Vermelha' e esta terça-feira, dia 2 de janeiro, estreou-se já nesta nova função.

O anúncio foi feito pela atriz, através das redes sociais, com um texto no qual se pode ler: "Muito bem recebida por toda a equipa do 'Passadeira Vermelha', fizeram-me sentir em casa! Agora, para além das caminhadas matinais da Babs, vão ter a minha companhia ao final do dia na SIC Caras! Espero que gostem e que se divirtam! Um granda kiss [beijo].

Vale lembrar que a inclusão de Bárbara neste formato acontece depois de ter sido convidada para uma emissão em particular do mesmo. A atriz encontra-se sem projetos em televisão desde 2021, quando integrou o elenco de 'Amor Amor'.

