Bárbara Norton de Matos fez um esclarecimento na sua página de Instagram, após ter reagido às críticas de Filipa Torrinha Nunes durante o programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Numa série de vídeos que gravou através das stories, a atriz garantiu que a resposta foi em tom de brincadeira. "Eu não tenho stress nenhum, aquilo foi a brincar. Não quero ofender, estou na boa", sublinhou.

"Nesse programa não há muita gente que me conheça pessoalmente e se calhar comentam um bocado fora do contexto e no fundo respondi e brinquei com a situação. Parece que estou aqui numa guerra aberta e não estou", sublinhou.

Na visão de Bárbara, em Portugal "diz-se mais mal do que bem", sendo que o que deveria acontecer era o contrário.

"Não me magoaram, simplesmente achei só parvo. Mas é a opinião da pessoa, é indiferente", completa, notando que não tem nada contra Filipa, convidando, inclusive, os comentadores do programa para um café.

