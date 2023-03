Bárbara Norton de Matos não ficou indiferente às críticas de Filipa Torrinha Nunes durante o programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

Sobre as manifestações recentes de Bárbara Norton de Matos, sobretudo sobre a vida amorosa, Filipa Torrinha Nunes disse: "A Bárbara é muito adolescente. Quando ela se zangou com o ex-namorado e disse numa entrevista em direto ao Manuel Luís Goucha toda aquela coisa, 'agora estou zangada com ele, agora amuei'… Ela dizer 'não andava com os parvalhões com quem eu andei'. São pessoas públicas, algumas. Abrimos aqui o leque para interpretações".

"Não acho isto inteligente, não acho interessante. Ela pode ser inteligente, não estou a dizer isso. Este tipo de respostas é que não acho inteligente e interessante. Gostava de ver algo mais substancial", acrescentou.

Palavras que foram destacadas em várias notícias às quais Bárbara Norton de Matos não tardou a reagir.

"E não se vê logo que sou eu, burra que nem um calhau", começou por escrever a atriz nas stories da sua página de Instagram.

"Só tenho pena de uma coisa: ela ganha dinheiro para dizer mal de mim e eu nem um tostão… Vou fazer um movimento #babsmealheiro", completou.



Mas não ficou por aqui e acrescentou numa outra publicação que fez na mesma rede social: "Esse cotovelo a precisar tanto de um bom hidratante. A Bárbara oferece um óleo, vá. Era pior que achasse que era uma velha sisuda".

