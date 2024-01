Bárbara Norton de Matos partilhou nas redes sociais, esta sexta-feira, dia 24 de janeiro, fotografias carinhosas com a filha Luz.

"A minha miúda...", escreveu a atriz na legenda destes registos que, em menos de nada, receberam vários elogios dos fãs.

"Que bem", "bonecas" e "maravilhosas" são exemplos das mensagens deixadas na caixa de comentários da publicação que encontrará mais abaixo.

Luz é a filha mais velha de Bárbara, fruto da relação que manteve com Gonçalo Pina e Melo. A artista é ainda mãe de Flor, do casamento já terminado com Ricardo Areias.

