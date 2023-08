Bárbara Norton de Matos está a desfrutar de uns dias de férias na praia e esta quinta-feira, dia 10 de agosto, partilhou duas fotografias nas quais aparece ao lado da filha mais nova, Flor, de oito anos, onde as duas aparecem a fazer a mesmas poses.

"Zero parecida comigo", escreveu a atriz, na legenda das imagens onde as duas usam saias de praia com cortes semelhantes, ambas com abertura lateral.

Enquanto numa fotografia posam sorridentes com um dos braços levantados, na outra colocam-se exatamente na mesma posição, com uma perna à frente da outra.

