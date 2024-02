Bárbara Norton de Matos está prestes a deixar o 'Passadeira Vermelha', da SIC, mas antes disso ainda houve tempo para viver um momento mais tenso neste formato.

A atriz marcou presença na emissão desta terça-feira, dia 27 de fevereiro, tendo sido tema declarações recentes de Júlia Palha acerca da sua própria aparência.

"Se uma pessoa está com obesidade ou está abaixo do peso, isso não é bonito", sublinhou Bárbara, opinião que motivou algumas discordâncias por parte dos restantes comentadores, com destaque para Filipa Torrinha Nunes.

"Eu acho que não é bonito. É a minha opinião, pode ser uma doença, nós estarmos a dizer que é bonito, isso não é. É muito mais universal uma [pessoa como a] Júlia Palha", referiu depois Bárbara.

"É legítimo, a Bárbara tem direito a dar a opinião dela, naturalmente. Se ela acha que é belo aquele aspeto, é legítimo, o problema está na padronização da estética, ou seja, naquilo que a sociedade valida como sendo válido e belo. O problema está quando vemos capas de revista e desfiles de moda onde se exalta um tipo de físico como sendo ok e o resto não é ok. E isso não é ok", contrariou Filipa.

Nesse seguimento, Bárbara mencionou que as coisas já estão "a mudar bastante", com Filipa a contrapor. "Com o teu comentário talvez não, se explicares um pouquinho melhor as pessoas lá em casa percebem", atirou.

Bárbara, já num outro tom, continuou: "Para já, não tenho de dizer aquilo que tu queres, eu digo aquilo que me apetecer. O que eu acho é que já está a mudar, há pessoas gordinhas super giras, estávamos a falar de casos extremos e esses casos extremos não é bonito, ponto. É aquilo que eu acho".

Recorde-se que a participação da atriz neste programa chega ao fim na próxima sexta-feira, decisão tomada pela própria para assumir outros desafios, como lhe demos conta anteriormente. Leia Também: Termina participação de Bárbara Norton de Matos no 'Passadeira Vermelha'