Bárbara Norton de Matos vai desfrutar de uns dias de descanso na companhia do namorado, João Moura Caetano.

A atriz publicou algumas imagens da chegada ao hotel, no Algarve, e entre as partilhas mostrou um carinhoso vídeo em que aparece a agarrar a mão do companheiro.

O vídeo foi também publicado nas stories da página de Instagram de João Moura Caetano. Veja na galeria.

