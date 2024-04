Luz, filha mais velha de Bárbara Norton de Matos, completa 18 anos este domingo, dia 7 de abril, e a data foi assinalada na página de Instagram da atriz.

Numa publicação que fez na rede social, Bárbara Norton de Matos não só deu os parabéns à filha como também revelou que ambas prepararam uma linha de biquínis.

"Parabéns, Lubi. O meu primeiro amor faz hoje 18 anos! Que dia tão especial! És linda minha boneca (eu sei que vais achar uma pirosada mas não aguentei). Parabéns pelos teus anos e também pelo teu talento e empenho no design da nossa marca de biquínis B&L", começou por escrever.

"Excelente trabalho de equipa entre mãe e filha. Em breve vão estar à venda", revelou de seguida.

"Desejo-te o maior sucesso na vida e que continuemos a partilhar muitas conquistas juntas. Mas o mais importante de tudo é que sejas feliz à seria. Parabéns, filhota. Muito orgulho na mulher que és", completou.

De recordar que Luz é fruto da relação terminada de Bárbara Norton de Matos com Gonçalo Pina e Melo. A atriz é ainda mãe de Flor, da relação também terminada com Ricardo Areias. Atualmente a artista namorada com o toureiro João Moura Caetano.

