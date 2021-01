Estreou hoje, dia 9, 'Estamos em Casa', no novo programa das manhãs de sábado da SIC, e foi Bárbara Guimarães quem fez as honras. A apresentadora conduziu a primeira emissão do formato, que terá um anfitrião diferente todas as semanas, e foi acarinhada com uma chamada em direto da avó Maria de Lurdes.

"Além de bonita, estás a falar muito bem. Estou toda contente", elogiou a avó, deixando Bárbara Guimarães enternecida.

Este foi um dos momentos que marcou a estreia do programa, mas foram várias as personalidades que fizeram parte da emissão. Veja na galeria.

