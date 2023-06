"Não acho que seja uma atriz por aí além e menos ainda muito bonita mas, enfim, soube cair em graça e, nestas coisas dos meios audiovisuais, nada como antes de ser engraçado, cair em graça". Esta foi a única crítica deixada na mais recente partilha de Bárbara Branco, feita nas redes sociais, e que muita indignação causou.

O autor deste comentário foi, rapidamente, contrariado por dezenas de fãs da atriz que pensam exatamente o contrário. A lista foi encabeçada por Soraia Tavares, com quem Bárbara se cruzou no programa 'A Tua Cara Não Me É Estranha', da TVI.

"Deve ter-se enganado na página de Instagram", respondeu a atriz e cantora, dando início a uma série de respostas deste género.

"Não deve andar a ver o mesmo que eu", "deve ter-se enganado na atriz", "que estupidez de comentário" e "a Bárbara é um ser super bonito e uma ótima atriz" são apenas alguns exemplos dos elogios feitos pelos seguidores da artista que agora trabalha para a SIC.

