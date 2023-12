Há uma nova fotografia de Bárbara Branco e Vítor Silva Costa. A atriz publicou no Instagram, esta segunda-feira, dia 25 de dezembro, um novo registo ao lado daquela que é a sua nova cara-metade.

Bárbara mostrou-se com Vítor em frente a uma árvore de Natal e com um boneco com forma de abacate na mão. "Abacácio", escreveu ainda a artista.

Vale lembrar que o namoro é cada vez mais assumido por ambos. Os dois terão mesmo passado o Natal juntos, como foi possível perceber nas mais recentes partilhas feitas no Instagram.



© Instagram/Bárbara Branco

