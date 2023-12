O Natal de 2023 poderá ser o primeiro de muitos que Bárbara Branco e Vítor Silva Costa irão passar juntos. De acordo com as partilhas da atriz nas redes sociais, restam poucas dúvidas de que os dois estarão lado a lado na hora de abrir as prendas.

Bárbara publicou uma fotografia nas stories do Instagram na qual se mostra dentro de um carro, a percorrer uma estrada, e escreveu: "Já só consigo pensar em comida infinita".

Logo de seguida, a artista mostra que no interior do carro está também Tsuki, a cadela de Vítor Silva Costa, e em parte da foto está ainda um braço, que parece pertencer ao também ator. "E em sestas infinitas", acrescentou Bárbara.

Veja na galeria as publicações supra mencionadas.

Vale lembrar que, ainda esta semana, Vítor Silva Costa publicou a primeira fotografia ao lado de Bárbara Branco desde que os dois passaram a ser apontados como um casal.