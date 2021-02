Bárbara Bandeira reagiu de forma entusiástica à notícia dada este domingo, dia 21, pela amiga Angie Costa e o companheiro desta, Miguel Coimbra. Na sua conta de Instagram, a artista escreveu um género de mensagem dedicado ao bebé, onde revela pormenores acerca da forma como recebeu a novidade.

"Querido/a graínhas,

Um dia a tua mãe disse-me que estava pronta para te conhecer. Confesso-te, fiquei assustada, até ver o brilho que ela trazia nos olhos, que já pareciam os teus.

Desde aí que nada tem sido igual", começa.

"Já nada se planeia sem ti, só pensamos em nomes e alcunhas para te dar, até uma canção já escrevemos para ouvires quando cresceres", continua.

"És o novo membro da nossa pequena grande família e não imaginas o quão ansiosos estamos por te ver chegar. Não podias ter escolhido melhores pais, o teu pai, com a sua forma tão pura de amar quem lhe é amor, já não passa um dia sem pensar em ti. A tua mãe, a pessoa mais bonita deste mundo, por dentro e por fora, vai inspirar-te todos os dias a seres do lado do bem", nota.

"No que me tocas, vou estar sempre, mas sempre aqui para ti e para eles. Nunca pensei que um jantar com a tua mãe se transformasse nisto, mas que bendito jantar. Estamos à tua espera", completa.

