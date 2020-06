A jovem cantora ficou muito emocionada ao recordar as imagens que lhe foram tiradas na praia e que levou a que ficasse no centro das atenções por causa do corpo.

Cristina Ferreira recebeu n'O Programa da Cristina', desta quarta-feira, 17 de junho, a jovem cantora Bárbara Bandeira e Liliana Campos para falarem da beleza. Mas não ficou por aqui e o facto de terem uma profissão que as deixa mais expostas acabou também por ser tema de destaque. Durante a emissão, as críticas que lhes são feitas nas redes sociais foi motivo de conversa, assunto que levou Bárbara Bandeira a ficar muito emocionada. O momento aconteceu depois Cristina Ferreira ter recordado as imagens da jovem cantora na praia com o companheiro, Kasha, que acabou por ser alvo de alguns comentários menos positivos sobre o seu corpo. A artista contou que ficou muito tocada com as críticas e revelou: "não fui mais à praia". Após a confissão, Bárbara não conteve as lágrimas. Leia Também: Bárbara Bandeira recorda noite marcante na sua carreira Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram