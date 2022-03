Bárbara Bandeira decidiu dedicar uma mensagem aos seguidores da sua página de Instagram, onde, diz, é muito acarinhada.

"Sei que acham que não, mas leio quase todas as vossas mensagens. Sentir o vosso amor é das coisas mais bonitas de sempre", começou por escrever nas stories, na noite desta quinta-feira, 24 de março.

"Obrigada por cada vez que tiram um bocadinho do vosso tempo para me enviar uma mensagem, um elogio, ou até para me contarem as vossas histórias. Adoro-vos, espero que estejam todos bem e felizes", completou.

© Instagram

Leia Também: Bárbara Bandeira delira com pedido de casamento durante o seu concerto