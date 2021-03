Bárbara Bandeira e o irmão, Tiago Bandeira, foram convidados para fazerem parte do jurado do programa da TVI - 'All Together Now'. Foi precisamente neste contexto que os dois encantaram todos os presentes ao cantarem juntos, e em público, pela primeira vez.

O momento foi partilhado por Bárbara nas redes sociais, onde se mostrou a rebentar de orgulho por Tiago, que iniciou recentemente a sua carreira como cantor.

Veja o bonito momento no vídeo de seguida.

Leia Também: Eis o primeiro single de Tiago Bandeira, o irmão de Bárbara Bandeira