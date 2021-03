O 'Big Brother - Duplo Impacto' esteve em destaque nos últimos dias no Twitter oficial das Little Mix, depois de a banda ter decidido reagir a um vídeo do concorrente Edmar.

As imagens mostram as várias vezes em que o concorrente falou sobre a banda na casa mais vigiada do país e outra tantas em que pediu ao 'Big' para ouvir o tema 'Sweet Melody'.

"Alguém pode por a tocar a 'Sweet Melody' já", escreve a banda ao partilhar as imagens virais, que tronaram e 'Dulpo Impacto' mais internacional que nunca.

Leia Também: Sofia Sousa em lágrimas após "acusações graves" de Gonçalo Quinaz