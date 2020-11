Nascido na Nova Zelândia, o baixista dos Midnight Oil, Bones Hillman, perdeu a luta contra o cancro e morreu este sábado, em casa. Tinha 62 anos.

Os companheiros da banda confirmaram a notícia, referindo que "estavam de luto pela perda do irmão". "Ele era o baixista com uma bela voz, o membro da banda com o melhor sentido de humor, e o nosso camarada musical brilhante", acrescentaram num comunicado, como cita o The Guardian.

O músico juntou-se aos Midnight Oil em 1987, tendo contribuído para um dos álbuns mais conhecidos do grupo, 'Blue Sky Mining', como a própria banda recordou.

"Vamos sentir muita falta do nosso querido amigo e companheiro, e enviamos as nossas mais sinceras condolências a Denise", escreveram ainda.

