'Dança Com as Estrelas' regressou este domingo, dia 16, à antena da TVI e veio recheado de grandes surpresas e muitas estreias. Os concorrentes estrearam-se na pista e Jessica Athayde entre os jurados, o que não sofreu quase nenhuma alteração foi o painel de bailarinos escolhidos para colocarem os famosos a dançar.

Porém, uma das bailarinas que nos habituámos a ver em edições anteriores acabou por ser uma ausência notada. Daniela Santos teve de ficar de fora do novo 'Dança Com as Estrelas' por estar grávida do primeiro filho.

A grande novidade foi anunciada nas suas redes sociais.

