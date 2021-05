Celebra-se este domingo, 2 de maio, o Dia da Mãe e este ano a data é particularmente especial para muitas caras conhecidas. Dentro e fora do panorama nacional, foram várias as famosas que aumentaram as famílias, muitas delas como sendo 'mães de primeira viagem'.

Em Portugal, Helena Coelho e Beatriz Gosta celebram pela primeira vez este dia junto dos seus bebés. Já Andreia Rodrigues e Joana Machado Madeira vivem as alegrias a dobrar desde a chegada dos segundos filhos.

Em Hollywood, o baby boom também se fez notar com os nascimentos dos filhos de Emma Stone, Hilary Duff e Natalie Dormer. Assim como na realeza europeia, que aumentou com os bebés da princesa Eugenie de Inglaterra, Zara Tindall e de Sofia da Suécia.

Mas estas recém-mamãs não estão sozinhas. São mais de vinte as figuras públicas que viveram em 2021 a felicidade de conhecerem os seus bebés, como pode ver na galeria.

Vale ainda referir que, muito em breve, Blaya Rodrigues, Angie Costa, Madalena Abecasis, Rita Patrocínio e Maria Pitta Paixão vão também juntar-se ao grupo de recém-mamãs.

