Inês Castel-Branco e Raquel Sampaio foram convidadas a juntarem-se às respetivas mãe para serem as protagonistas da campanha especial que a L'Oréal Paris preparou para o Dia da Mãe.

Trata-se de uma campanha digital para duas gamas de cuidados de rosto, Age Perfect e Revitalift Clássico.

"A Idade Perfeita Começa Agora" é o mote para a apresentação de uma gama de produtos para uma rotina diária do cuidado de pele madura, enriquecidos com Fração de AA de Colagénio. A novidade da gama são as Ampolas Refirmantes, em apenas sete dias, promete a marca, a pele fica mais forte e firme.

Na galeria mostramos-lhe as fotos encantadoras que resultam da campanha em que, de forma rara, Inês Castel-Branco se deixou fotografar ao lado da mãe, Luísa Castel-Branco, bem como Raquel Sampaio se mostra ao lado da progenitora.

